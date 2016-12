Record TV inaugura nova sede no Rio de Janeiro

Com a presença de autoridades e estrelas do elenco, a Record TV Rio inaugurou a nova sede, em Vargem Grande, em uma festa na noite desta quinta-feira (15). Xuxa, Roberto Justus, Luiz Bacci e Geraldo Luiz desfilaram sobre o tapete vermelho. O apresentador Fábio Porchat foi o mestre de cerimônias do evento.

Alinhada com o novo slogan da empresa, a festa Reinvente-se, preparada para 2.000 convidados, ainda contou com um show exclusivo dos Novos Baianos. O prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella, foi um dos primeiros a chegar no evento, e destacou o investimento da emissora na cidade.

— Nesse momento de crise, a Record faz um investimento extraordinário, e nós temos que aplaudir de pé, por que o Brasil não vai se desenvolver instaurando a recessão. Um País, como nosso, só tem como desenvolver com trabalho e luta, e é isso que a Record está dando como exemplo hoje.

Com área de 41.000 m² e três estúdios, a nova sede da emissora vai receber diariamente os 650 funcionários que trabalham na área administrativa e operacional, responsáveis pelo grande sucesso da emissora no Rio.

As instalações foram inauguradas pela apresentadora Adriana Araújo, que fez entradas ao vivo no Jornal da Record, e mostrou todas os detalhes do novo endereço da Record TV Rio durante a transmissão.

— Foi uma honra dar esse pontapé inicial em nome dessas 650 pessoas que a partir de agora vão usufruir desse moderno complexo de estúdios.

O apresentador do Cidade Alerta Rio, Wagner Montes, também celebrou a nova fase.

— Fui o último a apagar as luzes no estúdio onde comecei, em Benfica, e agora vou me reinventar aqui.

Para o presidente da Record TV Rio, Fabiano Freitas, a nova sede trará inúmeros ganhos para a empresa, que passam por maior produtividade, economia de custos e mais conforto e segurança para os colaboradores.

— É uma sede muito moderna, planejada para atender às demandas dos colaboradores com muito mais conforto e segurança, equipada com o que há de mais inteligente em infraestrutura necessária para o trabalho. Vamos ganhar muito em eficiência, sem contar as contribuições para o meio ambiente, já que o projeto foi todo desenvolvido para minimizar os impactos e a redução de consumo de energia, água e outros recursos, uma das prioridades da empresa.

As melhorias realizadas representaram um investimento de R$ 23 milhões. A nova sede é equipada com seis salas de reuniões com capacidade para até 200 pessoas; 300 vagas de garagens, incluindo espaços para automóveis motos e bicicletas; refeitório climatizado e um auditório para 200 pessoas, além da área de convivência com 10.000 m², equipada com jardins, coffee shop, espelho d'água, restaurante e área relaxante. Todo o complexo tem acesso à internet via wifi.