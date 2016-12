Veja os bastidores de Sem Volta, a nova série da Record TV

Sem Volta é a nova série da Record TV. Em 13 capítulos, você vai acompanhar a história da luta pela sobrevivência em um ambiente difícil e num clima hostil. Com início em 4 de janeiro, de segunda a sexta, às 22h30, Sem Volta vai mexer com as emoções de todos.

A série conta a história de um grupo de 11 montanhistas se juntou para escalar a Agulha do Diabo, na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os montanhistas, com idades entre 16 e 50 anos e com graus de atividade variados, tinham a intenção de embarcar em uma aventura, onde iriam se divertir, desafiar suas habilidades e, quem sabe, crescer um pouco com a experiência. O que eles não esperavam é que, por conta de uma série de erros e de uma tromba d'água avassaladora, acabariam perdidos e tendo que passar por uma verdadeira prova de sobrevivência.

Veja as imagens dos bastidores da nova série.