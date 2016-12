Veja o que marcou entre as celebridades na Retrospectiva dos Famosos

Biel, o garoto-problema, está entre os destaques. O cantor foi acusado de injúria por uma repórter, depois de cantadas agressivas contra ela. Além disso, vazaram postagens nas redes sociais em que Biel fazia comentários preconceituosos contra negros, travestis, idosos e mulheres em geral. A tentativa de assassinato de Ana Hickmann, em Belo Horizonte, também chocou o País. A apresentadora, que pode ser vista no Hoje em Dia, foi alvo de um atentado por um fã que atirou contra ela, mas atingiu a concunhada e foi morto no mesmo local.

Ainda na música, veja o sucesso protagonizado pelas sertanejas Naiara Azevedo, Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Simone e Simaria. O ano também foi brilhante para Anitta e Ludmilla, cantoras que também terão seus destaques, assim como os bonitões das paradas musicais: Lucas Lucco e Tiago Iorc, os lindos e bem-sucedidos na música. O ano foi marcado também por hits; caíram na boca do povo canções como Malandramente (Nandinho e Nego Bam), Tá Tranquilo Tá Favorável (MC Bin Laden), Sorry (Justin Bieber), Work (Rihanna), Baile de Favela (MC João) e Seu Polícia (Zé Neto e Cristiano).

O caso de Luiza Brunet vai ser ressaltado. A atriz e ex-modelo denuncia o ex-companheiro Lírio Parisotto de agressão e a briga para na Justiça por bens do empresário. A bronca de Ivete Sangalo é outro assunto da Retrospectiva dos Famosos. A cantora teve um ataque de ciúmes em público ao ver o marido conversar com uma mulher durante um show.

Relembre também os famosos que morreram e deixaram saudade, como Domingos Montagner. Celebridades instantâneas, por sua vez, tiveram seus minutos de fama neste ano. Veja a trajetória de nomes como Jady Bolt, a mulher que ficou com o corredor jamaicano Usain Bolt, e Lucas Fonseca, o lenhador da Federal.

Algumas celebridades também movimentaram o mundo do esporte. Veja os detalhes do show de Neymar, a temporada agitada e vitoriosa do principal craque brasileiro. A Retrospectiva dos Famosos relembra ainda a mentira do nadador americano Ryan Lochte, o crime inventado durante os Jogos Rio 2016.