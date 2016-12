Veja os fatos que marcaram o Brasil e o mundo na Retrospectiva 2016

Veja o que marcou o Brasil e o mundo no ano de 2016, nesta quinta-feira (29), às 23h. A Retrospectiva 2016 vai abordar, aproximadamente, 40 temas, mais uma série de Imagens do Ano e Hits do Ano. A apresentação é de Marcos Hummel.

Polícia: o estupro coletivo, a morte de Fat Family, os mega-assaltos, o garoto Ítalo, desvendado o caso Joaquim, o mistério da morte de MC Daleste, uma juíza como refém.

Política: o impeachment de Dilma, o Governo Temer, as eleições, Lula e a Lava-Jato, a cassação de Eduardo Cunha, a crise no Rio, a máfia da merenda, o caos da saúde, a queda do PT.

Economia: o medo do desemprego.

Esporte: os Jogos do Rio, a mentira de Lochte, o Brasil de Neymar.

Cultura: o recorde do filme Os Dez Mandamentos.

Internacional: a fúria do Estado Islâmico, o drama dos imigrantes, a vitória de Trump, o terremoto na Itália, o massacre na boate gay, a Síria em ruínas, a Venezuela no fundo do poço.

Comportamento: a boa notícia, os ataques racistas, a pílula contra o câncer, o pavor do zika vírus, o bloqueio do WhatsApp, o atentado a Ana Hickmann, a morte de Domingos Montagner, a febre do Pokemon, as escolas ocupadas, a vitória da vida (bebês que nasceram graças aos novos recursos da ciência), o Desafio Manequim.

Óbitos: personalidades que vão deixar saudades.