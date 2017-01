Corrida Mortal e A Múmia empolgam nos primeiros dias de 2017

Prepare-se para muita ação e aventura nos primeiros dias de 2017! O Cine Record Especial traz uma programação empolgante para suas noites, a partir das 22h30.

Segunda-feira (2), às 22h30

Corrida Mortal Corrida Mortal

Elenco: Jason Statham, Tyrese Gibson, Joan Allen.

Gênero: Ação

Sinopse: Jensen Ames (Jason Statham) é um ex-piloto profissional condenado por um terrível assassinato. Encarcerado em Terminal Island, uma prisão de segurança máxima com regras próprias, ele se vê obrigado a voltar às pistas e participar de uma competição mortal cujo vencedor pode conquistar a liberdade. O problema é que lá a corrida e os competidores são diferentes, enquanto a vontade de matar e ser livre correm lado a lado.

Terça-feira (03) – 22h30

A Múmia A Múmia

Elenco: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah.

Gênero: Aventura

Sinopse: Em 1926, um grupo de arqueologistas descobre uma tumba na cidade perdida de Hamunaptra. Dentro da tumba encontrado o corpo de Imhotep (Arnold Vosloo), o sacerdote do Faraó Seti (Aharon Ipalé), que foi mumificado vivo além de ter recebido a mais terrível das maldições por ter dormido com a amante do faraó e, movido por ciúme doentio e amor, ter matado o Faraó. No entanto, quando um dos membros da expedição lê um manuscrito que foi encontrado pelo grupo e traz Imhotep de volta vida, ele ressurge cheio de ódio e só pensa em reencontrar sua amada e destruir todos que cruzem o seu caminho, trazendo consigo as dez pragas do Egito.