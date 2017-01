Paranorman agita o Cine Aventura deste sábado (7)

A Record TV exibe o filme Paranorman no Cine Aventura deste sábado (7), a partir das 15h30.

A animação conta a história de Norman Babcock (Kodi Smit-PcPhee), um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Um dia, o tio do menino fala sobre um importante ritual anual, realizado na cidade, com o objetivo de protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa há vários séculos.

Dessa forma, Norman decide ajudar na missão, mas as coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica provoca o retorno dos mortos.