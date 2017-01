O Escorpião Rei é o destaque da Super Tela desta sexta-feira (13)

O longa-metragem conta a história de Memnon, (Steven Brand), um governante maligno, que estava determinado a destruir todos que fossem contrários a ele. Aos poucos, as tribos sobreviventes de Gomorra decidiram se unir para evitar a realização do plano.

Para isso, contratam Mathayus (The Rock), um eficaz mercenário, para eliminar o vidente que auxilia Memnon. Após se infiltrar no campo inimigo, ele descobre que a feiticeira é uma linda mulher, Cassandra (Kelly Hu). Ao invés de matá-la, o bandido a leva para o deserto e consegue atrair o Exército do governante da cidade.