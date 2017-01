Record TV e R7 estreiam recurso de transmissões ao vivo do Instagram

Os perfis oficiais da Record TV (@recordtvoficial) e do R7 (@portalr7) estrearam nesta terça-feira (17/01) o recurso de transmissões ao vivo da rede social Instagram. Os vídeos ao vivo no Instagram Stories estarão disponíveis no Brasil para todos os usuários da rede social.

A primeira transmissão ao vivo do perfil da Record TV teve a presença do apresentador Luiz Bacci, que mostrou os bastidores no intervalo do programa Cidade Alerta. Já no R7, o time do Hora 7 anunciou a novidade do Instagram e ensinou o público a utilizar a nova ferramenta. As duas transmissões duraram cerca de três minutos.

As transmissões ao vivo passam a fazer parte da rotina dos perfis de Instagram da programação Record TV e do R7 e suas editorias, reforçando o DNA social das marcas. O recurso de transmissões ao vivo do Instagram estreou primeiro no Brasil e deve chegar em breve ao resto do mundo.

O R7 é o veículo brasileiro com maior número de seguidores no Instagram.