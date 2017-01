Fique por dentro dos filmes que vão agitar a tela da Record TV

A Record TV selecionou filmes que vão agitar os próximos dias. Fique ligado!

Sexta-feira (20), às 23h30, na Super Tela Ruas Sangrentas – O Acerto Final – HD com áudio descrição Ruas Sangrentas – O Acerto Final – HD com áudio descrição

Título Original: Waist Deep

Gênero: Ação

Direção: Vondie Curtis-Hall

Elenco: Tyrese Gibson, Shawn Parr, Henry Hunter Hall, Darris Love, Meagan Good e Larenz Tate

Sinopse: Los Angeles. O2 (Tyrese Gibson) é um ex-presidiário que está recomeçando a vida. Em uma manhã ele decide levar seu amado filho Junior (Henry Hunter Hall) para o colégio e promete que nunca mais o abandonará. Entretanto, o carro em que os dois estavam é interceptado por criminosos, que sequestram o menino. O2 passa a seguir as pistas e retorna ao submundo do crime para resgatar seu filho. Ele descobre que o menino está sendo mantido sob cativeiro pelo mafioso Meat (Game), que promete matar a criança caso O2 não entregue US$ 100 mil. Assim, O2 pede a ajuda de Coco (Meagan Good) para armar o resgate perfeito.

Classificação: Programa não recomendado para menores de 16 anos

Sábado (21), às 15H30, no Cine Aventura Os Thunderbirds – Com áudio descrição

Título Original: Thunderbirds

Gênero: Ficção científica

Direção: Jonathan Frakes

Elenco: Brady Corbet, Debora Weston, Soren Fulton, Lou Hirsch, Genie Francis e Demetri Goritsas

Sinopse: Em 2010 vive Alan Tracy (Brady Corbet), um jovem que sempre se sentiu em segundo plano em sua família. Jeff Tracey (Bill Paxton) é seu pai, um ex-astronauta bilionário que lidera a organização Resgate Internacional, que atua em segredo para salvar pessoas sempre que um desastre acontece. Os irmãos de Alan ajudam o pai na organização, pilotando naves conhecidas como Thunderbirds. Apesar de sonhar em participar das aventuras de sua família, Alan no momento precisa se dedicar a melhorar suas notas no colégio. Um dia os Tracy partem em uma missão que acreditam ser de resgate, mas na verdade é uma armadilha criada por Hood (Ben Kingsley), arquiinimigo da família. Com seu pai e irmãos capturados, Alan precisa agora salvá-los e para tanto conta com a ajuda de seus amigos Fermat (Soren Fulton) e Tin-Tin (Vanessa Hudgens).

Classificação: Programa recomendado para todas as idades Terça-feira (24), às 22h30, no Cine Record Especial

Kick-Ass 2

Título Original: Kick-Ass 2

Direção: Jeff Wadlow

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Chloe Grace Moretz, Morris Chestnut, Claudia Lee, Clark Duke e Augustus Prew

Gênero: Ação