O Jogo Mortal e K-9: D.P. Um Policial bom pra Cachorro agitam o final de semana na Record TV

O Jogo Mortal e K-9: D.P. Um Policial bom pra Cachorro vão deixar o seu final de semana mais animado, na Record TV. Fique ligado nos dias e horários de exibição dos filmes.

• Super Tela Especial, sexta-feira (27), às 22h30

O Jogo Mortal

Gêneros Suspense

Direção: George Isaac

Elenco: Gabriel Byrne, Rufus Sewell, Toby Stephens, Elsa Pataky Leo Gregory e Julian Sands.

Sinopse: O criminoso de elite Riley (Toby Stephens) tem mais um negócio para roubar. Mas ele acaba se envolvendo perigosamente com Parker (Rufus Sewell),um policial corrupto e barra pesada. Parker prende o filho de do mafioso Joseph Corso (Gabriel Byrne). Ele faz um jogo de negócios com Corso para, em um emboscada, pegar Riley.

Programa não recomendado para menores de 14 anos

• Cine Aventura, sábado (28), às 15h15

K-9: D.P. Um Policial bom pra Cachorro

Gênero: Ação / Comédia Policial

Direção: Richard J. Lewis

Elenco: Barbara Tyson; Blu Mankuma; Christopher Shyer; Gary Basaraba; Jim Belushi; Jody Racicot; Kim Huffman

Sinopse: Thomas Dooley (James Belushi) e o seu parceiro de quatro patas, Jerry Lee, regressam para combater o crime, nesta nova comédia recheada de acção. Faltam apenas algumas horas para uma afortunada reforma, quando Dooley se vê envolvido num assalto à mão armada a uma empresa de tecnologia informática. Subitamente ele passa a ser um suspeito, e a sua pensão é suspensa até que os verdadeiros criminosos sejam apanhados! Agora, Dooley e Jerry Lee vêem-se obrigados a tornarem-se detectives privados e a descobrir os verdadeiros criminosos. Trata-se de um caso desconcertante que envolve microprocessadores roubados, impostores e beldades perigosas.

Programa não recomendado para menores de 10 anos