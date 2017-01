Divirta-se com a turma do A Era do Gelo 3, no Cine Record Especial

• Cine Record Especial, terça-feira (31), às 22h30

A Era do Gelo 3

Gênero: Animação

Direção: Carlos Saldanha/ Marco Thurmeier

Elenco/Dubladores: Kelly Keaton, Joey King, Queen Latifah, Maile Flanagan, Seann William Scott e Bill Hader

Sinopse: Manny (Ray Romano/Diogo Vilela) e Ellie (Queen Latifah/Cláudia Gimenez) estão à espera de seu primeiro filho. Sid (John Leguizamo/Tadeu Melo) encontra alguns ovos de dinossauro, o que faz com que passe a ter sua própria família adotiva. Só que o roubo faz com que se meta em apuros, com a mãe tiranossauro vindo atrás de seus rebentos. Ela leva os três filhotes e ainda Sid para um mundo subterrâneo, onde os dinossauros ainda existem, o que obriga Manny, Ellie e Diego (Denis Leary/Márcio Garcia) a irem em sua busca para resgatá-lo.

Programa recomendado para todas as idades