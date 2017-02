O Elo Perdido e O Retorno de Jhonny English embalam o final de semana da Record TV

Acompanhe a programação de filmes do final de semana da Record TV.

• Super Tela, Sexta-feira (10), 22h30

O Elo Perdido

Elenco: Will Ferrell, Anna Friel, Danny McBride, Jorna Taccone

Gênero: Fantasia

Distribuidora: Universal

Sinopse: O desacreditado cientista Rick Marshall (Will Ferrell) é absorvido por um redemoinho junto com sua assistente Holly (Anna Friel) e Will (Danny McBride) durante uma experiência e vai parar em um universo paralelo repleto de dinossauros e seres mágicos. *Programa não recomendado para menores de 10 anos

• Cine Aventura, sábado (11), 15h15

O Retorno de Jhonny English

Elenco: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Dominic West, Rosamund Pike, Daniel Kaluuya

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Distribuidora: Universal

Sinopse: Johnny English (Rowan Atkinson), o principal espião do MI7, passou a usar suas habilidades em uma remota região da Ásia. Quando seus superiores tomam conhecimento do plano de um atentado contra o premier chinês eles resolvem entrar em contato com English, para que possa agir no caso. É sua grande chance de redenção, devido a um erro cometido no passado. Desta forma, English usa seus aparelhos de alta tecnologia para desmascarar uma conspiração antes da realização de uma conferência de chefes de estado, prevista para daqui a poucos dias.