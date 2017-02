Alunos da Polícia Militar de São Paulo visitam as instalações da Record TV

Alunos de comunicação social da Polícia Militar de São Paulo conheceram as instalações da Record TV

Alunos do curso de comunicação social da Polícia Militar de São Paulo visitaram as instalações da Record TV para vivenciarem o dia a dia das redações do Portal R7 e dos telejornais da emissora e as possibilidades e necessidades dos profissionais de TV.

Para atender melhor os funcionários da área, o intuito da visita foi de mostrar, na prática, alguns assuntos ministrados durante o curso e estreitar o relacionamento com a imprensa.

Nos bastidores, a turma de militares encontrou Reinaldo Gottino, apresentador do Balanço Geral SP, além de Fabíola Reipert e a cobra Judite.