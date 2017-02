Lobisomem, A Fera Entre Nós e Nanny Mcpheee e As Ligações Mágicas agitam o final de semana

Record TV. Fique ligado na programação: O final de semana está recheado de aventura e emoção na. Fique ligado na programação: • Super Tela, sexta-feira (17), às 22h30

Lobisomem, A Fera Entre Nós

Elenco: Steven Bauer, Nia Peeples, Stephen Rea, Ana Ularu, Ed Quinn e Adam Croasdell

Gênero: Terror

Distribuidora: Universal

Sinopse: Quando um vilarejo é atacado por um monstro nas noites de lua cheia, Daniel se junta a um grupo de caçadores de lobisomens para proteger sua família. Como as vítimas da besta também se tornam lobisomens, Daniel deve saber logo quem está se transformando em noites assim e impedir mais destruição. Programa não recomendado para menores de 16 anos

• Cine Aventura, sábado (18), às 15h Nanny Mcpheee e As Ligações Mágicas

Direção: Susanna White

Gênero: Fantasia/Comédia/Família

Elenco: Maggie Gyllenhaal, Oscar Steer, Asa Butterfield, Li Woods, Eros Vlahos e Rosie Taylor-Ritson

Sinopse: Uma jovem mãe luta para criar seus filhos ao mesmo tempo em que cuida de sua fazenda, enquanto seu marido está na guerra. Tudo fica ainda pior com a chegada de dois sobrinhos mimados. A difícil situação só será aliviada com a chegada da inusitada Nanny McPhee (Emma Thompson), que ajudará na educação das crianças e nos afazeres domésticos. Com suas magias, McPhee encanta a mãe e suas crianças.