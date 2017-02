Disney Rosseti, Superintendente da Polícia Federal de São Paulo, visita a Record TV

Karina Lajusticia

Nesta terça-feira (21), o Superintendente da Polícia Federal de São Paulo, Disney Rosseti, gravou o programa Cartão de Visita, da Record News.

Batendo uma meta de 97%, ele mantém uma produtividade invejável e tem cumprido a promessa de enxugar o acervo de inquéritos antigos.

— Em 2016, de cada 100 inquéritos instaurados 97 foram relatados, meta que esperamos ultrapassar esse ano, aumentando nossa eficiência. As operações com ênfase no combate ao narcotráfico, crime organizado e desvios de recursos públicos também aumentaram. A polícia vem se adaptando e procurando investir também em material humano, novos equipamentos, tecnologia e metodologia de trabalho, alcançando resultados mais do que satisfatórios.

Rosseti declarou que as ações de combate ao tráfico internacional possibilitaram a apreensão de 14 toneladas de cocaína no Brasil.

— Um terço da droga foi apreendida em São Paulo e foram desarticuladas várias quadrilhas organizadas.

O superintendente Rosseti e o diretor regional executivo, Lindinalvo Filho, foram recebidos pelo CEO, pelo Vice-Presidente Administrativo e pelo diretor nacional institucional da Record TV, Marcus Vinícius Vieira, Marcelo Cardoso e Zacarias Pagnanelli, respectivamente.

