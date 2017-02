Divirta-se com O Amor Custa Caro e As Apimentadas – Tudo ou Nada, na tela da Record TV

Elenco: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush Cedric the Entertainer, Edward Herrmann e Paul Adelstein.

Gênero: Comédia/Romance

Distribuidora: Universal

Sinopse: Miles Massey (George Clooney) é um advogado especialista em divórcios, que tem feito bastante sucesso ultimamente e busca novos desafios para sua carreira. Miles encontra o que procura em Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones), uma mulher que deseja se tornar rica através do dinheiro conseguido em diversas separações. Miles passa a ser o advogado de seu ex-marido, Rex Rexroth (Edward Herrmann), para tentar encerrar com seus planos, mas acaba se tornando o próximo alvo de Marylin em sua lista de pretendentes.

Elenco: Hayden Panattiere, Solange Knowles, Gus Carr, entre outros.

Gênero: Comédia

Produção: EUA / 2006

Direção: Steve Rash

Sinopse: A popular Britney Allen (Hayden Panettiere) está vivendo o sonho de ser líder de torcida. No campus da Pacific Vista High School, da elite da Califórnia, Britney é a capitã do esquadrão das cheerleaders Pirates e é invejada por todos na escola. Quando Britney fica sabendo a respeito de uma seleção, onde o melhor esquadrão será escolhido para participar do novo vídeo da sensação musical do momento, a cantora Rihanna, ela está determinada a conquistar a vaga com a sua equipe. Mas a vida de Britney muda drasticamente quando ela é obrigada a mudar-se com sua família para Crenshaw Heights, uma vizinhança multiétnica do subúrbio de Los Angeles. Em sua nova escola, Britney é vista com desconfiança pela maioria dos estudantes, especialmente pela presunçosa Camille (Solange Knowles Smith), a líder do esquadrão Warriors de Crenshaw Heights. Mas quando ela se esforça e garante uma vaga na equipe, ninguém fica mais surpreso do que Camille. Agora, Britney e suas novas companheiras precisam ensaiar fervorosamente incorporando novos movimentos especiais em suas performances para encarar uma verdadeira batalha de cheerleaders com a Pacific Vista, a antiga escolta de Britney.

Programa não recomendado para menores de 10 anos