Diretor e apresentador da Record TV fazem visita a coronel da Polícia Militar

Nesta quinta-feira (2), o diretor nacional institucional da Record TV, Zacarias Pagnanelli, e o jornalista e apresentador do Balanço Geral SP Interior, Rodrigo Pagliani, fizeram uma visita institucional ao coronel da Polícia Militar Humberto Gouvêa Figueiredo, Comandante do 3º Comando de Policiamento do Interior (CPI-3), sediado em Ribeirão Preto.

Figueiredo é responsável por comandar uma equipe de 4 mil policiais militares que atua em uma área de 93 municípios e conta com 7 batalhões. Filho e irmão de militares, o coronel ingressou na Academia do Barro Branco em 1985, passou por Araraquara, São Paulo, São Carlos, Limeira e Piracicaba.

Em conversa com o diretor e o apresentador, o Comandante ressaltou a importância do trabalho do policial.

- Quem escolhe ser policial militar tem que saber que escolheu servir as pessoas. Ele não pode achar que está fazendo um favor, mas lembrar de que aquilo é sua obrigação.

O Comandante ainda afirmou que a transparência, a aproximação entre a Polícia e a comunidade, o policiamento ostensivo, o fortalecimento institucional e político da Polícia Militar e a excelência em todas as ações são os pilares de sua gestão.

- A relação entre a PM e a população é muito importante, pois só com a cooperação mútua chegamos aos resultados esperados.