Diretor e apresentador da Record TV acompanham operações do GAECO em visita institucional

Na tarde desta quinta-feira (2), o diretor nacional institucional da Record TV, Zacarias Pagnanelli, e o jornalista e apresentador do Balanço Geral SP Interior, Rodrigo Pagliani, estiveram em visita institucional no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO), em Ribeirão Preto.

O núcleo está com reforços para apurações da Operação Sevandija, que apura o maior esquema de corrupção da cidade do interior paulista, um desvio total de R$ 203 milhões nos cofres públicos. Dedicado às funções investigativas, os promotores de Justiça, Frederico Francis Mellone de Camargo e Walter Manoel Alcusa Lopes, titulares, respectivamente, da 3ª Promotoria de Justiça de Monte Alto e da 3ª Promotoria de Justiça de Matão, das quais permanecerão afastados, foram designados para integrar o GAECO de Ribeirão Preto no início de fevereiro, ao lado do 4º Promotor de Justiça de Bebedouro, Leonardo Leonel Romanelli que continua também com exclusividade do Núcleo.

A ação penal movida contra a ex-Prefeita Darcy da Silva Vera perante o Tribunal de Justiça de São Paulo será investigada pelo GAECO. Com o fim do seu mandato, está encerrado o foro privilegiado a qual os chefes do executivo têm direito. A ex-prefeita deverá ser processada pelo órgão perante a 4ª Vara Criminal de Ribeirão.