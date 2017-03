D-Tox e De Volta para o Futuro 3 agitam o final de semana na Record TV

O fim de semana será recheado de aventura e emoção na tela da Record TV. Fique ligado no que vem por aí:



• Super Tela, sexta-feira (3), às 23h30

D-Tox

Elenco: Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson e Christopher Fulford.

Gênero: Ação

Distribuidora: Universal

Sinopse: Jake Malloy (Sylvester Stallone) é um policial especializado em capturar serial killers, até que se vê às voltas com um psicopata que assassina sua namorada e logo após comete suicídio. Abalado com tal acontecimento, Malloy é então enviado para um clínica especializada em recuperar policiais com distúrbios psicológicos. Porém, pouco após chegar à clínica seus residentes começam a ser mortos um a um, fazendo com que Malloy tenha que assumir as investigações do caso.

Classificação: Programa não recomendado para menores de 16 anos

• Cine Aventura, sábado (4), às 15h30

De Volta para o Futuro 3

Elenco: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson e Elisabeth Shue.

Gênero: Aventura / Ficção científica

Classificação: Livre

Distribuidora: Universal

Sinopse: Após receber uma carta de Doc (Christopher Lloyd) datada de 1885, Marty McFly (Michael J. Fox) decide viajar para o Velho Oeste, no dia 2 de setembro do mesmo ano. Lá ele descobre que o doutor está fugindo de uma gangue de bandidos e se apaixonou por uma professora da época. Agora, Marty tem apenas cinco dias para salvar a si e aos seus amigos e voltar para o futuro.

Programa recomendado para todas as idades