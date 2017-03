Record TV exibe dois filmes que vão agitar o fim de semana

A Record TV exibe dois filmes que prometem agitar a sua tela neste sábado (11).

Durante a tarde, o Cine Aventura apresenta O Segredo das Águas, história estrelada por Kevin Costner, a partir das 15h30. À noite, a estreia do novo dia do Super Tela garante muitas emoções com o consagrado A Múmia, protagonizado por Brendan Fraser, a partir das 23h15.

Veja mais sobre os filmes:

Cine Aventura:

O Segredo das Águas





Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Em meados do terceiro milênio, em razão do derretimento das calotas polares, a Terra se tornou um lugar sem terra sólida e a população vive em barcos ou em ilhas artificiais.

Neste contexto, um ser anfíbio (Kevin Costner) vive comercializando tudo que é possível, inclusive terra pura e, após ser preso injustamente, é libertado por uma comerciante (Jeanne Tripplehorn) que exige que ele a leve embora e junto com eles uma garota (Tina Majorino), que tem nas costas o mapa para se chegar a Terraseca, o único local com terra firme.

Mas o chefe (Dennis Hopper) de uma gangue resolve persegui-los, pois também deseja encontrar este local.

Super Tela:

A Múmia





Gênero: Aventura

Classificação: 10 anos

Sinopse: Em 1926, um grupo de arqueologistas descobre uma tumba na cidade perdida de Hamunaptra.

Dentro da tumba é encontrado o corpo de Imhotep (Arnold Vosloo), o sacerdote do Faraó Seti (Aharon Ipalé), que foi mumificado vivo, além de ter recebido a mais terrível das maldições por ter dormido com a amante do faraó e, movido por ciúme doentio e amor, tê-lo matado.

No entanto, quando um dos membros da expedição lê um manuscrito que foi encontrado pelo grupo e traz Imhotep de volta vida, ele ressurge cheio de ódio e só pensa em reencontrar sua amada e destruir todos que cruzem o seu caminho, trazendo consigo as dez pragas do Egito.

