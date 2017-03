Acelere com as emoções de Velozes e Furiosos 4

Gênero: Ação

Direção: Justin Lin

Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez

Sinopse: Depois de ser visto rumo ao México no filme que deu origem a série, Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) reaparece na República Dominicana praticando seus golpes ao lado de sua namorada Letty (Michelle Rodriguez) e sua gangue. Com o FBI na sua cola, Dom decide fugir para não comprometer seus comparsas. Contudo, um assassinato cometido por um traficante de drogas acende nele uma sede de vingança que o faz cruzar novamente com o agente Brian O'Conner (Paul Walker) numa perigosa missão.

*Classificação: Programa não recomendado para menores de 14 anos