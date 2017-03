Sob comando de Xuxa, Dancing Brasil estreia em abril na Record TV

Dancing Brasil, o reality de dança que faz sucesso no mundo inteiro, chega pela primeira vez ao país e estreia em abril na tela da Record TV, sob comando de Xuxa Meneghel. O formato é do original Dancing with the stars, da BBC Worldwide, que já foi vendido para 53 países de todos os continentes.

Desde que foi lançado no Reino Unido pela BBC, em 2004, o Strictly come Dancing iniciou uma trajetória de sucesso pelo mundo todo. Para o mercado internacional, virou o Dancing with the stars e passou a ser exibido em países bem diversos, como África do Sul, Cazaquistão, passando pela Índia, Finlândia, entre outros.

Nos Estados Unidos, o formato é um sucesso e já está em sua 24ª temporada. Várias celebridades como Kim Kardashian, Pamela Anderson e Kirstie Alley fizeram performances memoráveis no palco da atração. Conquistou no país indicação ao Emmy Award e venceu o People´s Choice Award.

No total, foram mais de 3 mil episódios exibidos e 285 temporadas pelo mundo. Durante todo o ano passado, sempre uma versão local do Dancing with the stars estava em produção em algum lugar do planeta. Mais da metade da população do Reino Unido assistiu à mais recente temporada, exibida no ano passado.

O formato já foi vendido para 53 países: Albânia, Argentina, Armênia, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Camboja, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Estônia, Finlândia, França, Georgia, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Líbano, Macedônia, Países Baixos, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Panamá, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Estados Unidos e Vietnã.