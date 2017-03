Record TV e R7 são finalistas do Oscar das redes sociais pelo 3º ano consecutivo

O trabalho desenvolvido pela Record TV e pelo Portal R7 está, mais uma vez, disputando o maior prêmio do mundo para redes sociais: o Shorty Awards, considerado o Oscar do setor.

São dois cases finalistas: um deles é o projeto digital feito para o Programa do Porchat, que concorre entre os melhores da América do Sul. O segundo case é a presença geral da emissora e do Portal R7 no Facebook, com páginas que somadas ultrapassaram 72 milhões de curtidas em 2016.

O Programa do Porchat, que estreou no segundo semestre de 2016, se destacou pelo rápido crescimento nas plataformas em que tem presença, pela inovação e pela grande integração com redes sociais. No YouTube, o canal do programa chegou a 100.000 inscritos em apenas dois dias. Também entrou na vanguarda do YouTube Mobile Live, recebendo antes dos demais canais, em beta, o feature da plataforma que permite transmitir vídeos ao vivo por dispositivos móveis. Já no Snapchat, se destacou por ter sido um dos primeiros produtos do Brasil a utilizar o geofilter customizado, que ganhou engajamento de nomes de peso na rede social.

No que diz respeito à integração com a TV, o pool de ferramentas do programa inclui o uso diário de tweets na tela; o sistema de flock to unlock (destravamento de conteúdo exclusivo no YouTube assim que meta de tweets é atingida); live tweeting com trechos de vídeo, gif e memes do programa; além da ativação da hashtag com apresentador, convidado, fã-clube e seguidores dos perfis de todos os envolvidos nas redes sociais.

Na categoria de Presença no Facebook, os perfis do Portal R7 e da Record TV impressionam por ultrapassar a marca de 72 milhões de likes em todas as suas páginas – totalmente orgânico, sem nenhuma compra de mídia ou impulsionamento incentivado financeiramente.

As maiores páginas da empresa são a do @PortalR7, com 13 milhões de curtidas – quase o mesmo tamanho de seus dois principais concorrentes somados –, e a @RecordTVOficial, com 9 milhões de curtidas. Destaque também para as páginas dos programas Legendários (7 milhões), Cidade Alerta (5.5 milhões), A Terra Prometida (4,4 milhões), Hora do Faro (4,1 milhões), Hoje em Dia (4 milhões) e Balanço Geral (3,4 milhões).

No Shorty, a Record TV já foi laureada com o prêmio Ouro para a campanha executada para divulgar a série Breaking Bad no Twitter, na categoria Melhor Uso de Memes, em 2015. No mesmo ano, a estratégia digital para a 7ª edição de A Fazenda também foi finalista na categoria Melhor Integração com TV Ao Vivo. No ano seguinte, Os Dez Mandamentos foi finalista na categoria Televisão.

O Programa do Porchat concorre ainda em voto popular neste mesmo Shorty Awards, nas categorias Television e South America.