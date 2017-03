Record TV exibe dois filmes imperdíveis neste sábado (18)

Saiba o que vai rolar no Cine Aventura e Super Tela

A Record TV traz dois filmes imperdíveis neste sábado (18).

À tarde, a diversão está garantida no Cine Aventura, às 15h30, com As Aventuras de Alceu e Dentinho, uma comédia que sacode o mundo real e o mundo animado. A partir das 23h15, na Super Tela, Jason Statham é Jensen Ames em uma Corrida Mortal para a sua liberdade. Veja mais sobre os filmes:

Cine Aventura

As Aventura de Alceu e Dentinho

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Rocky, o esquilo voador, e seu amigo Bullwinkle estão vivendo em Frostbite Falls, às custas do repasse de cheques de direitos autorais sobre a reexibição dos episódios de sua antiga série de televisão. Enquanto isso, em Pottsylvania, Fearless Leader (Robert De Niro) e seus notórios espiões Boris Badenov (Jason Alexander) e Natasha Fatale (Rene Russo) conseguem escapar do mundo de desenho animado e renascem como personagens em carne e osso, no mundo real.

O trio segue para Hollywood, onde pretende pôr em prática um plano para conquistar o mundo, forçando Rocky e Bullwinkle a deixarem a paz de seu lar para travar o duelo final com Fearless Leader.

Super Tela

Corrida Mortal

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Jensen Ames (Jason Statham) é um ex-piloto profissional condenado por um terrível assassinato. Encarcerado em Terminal Island, uma prisão de segurança máxima com regras próprias, ele se vê obrigado a voltar às pistas e participar de uma competição mortal cujo vencedor pode conquistar a liberdade. Mas a corrida e os competidores são diferentes, e a vontade de matar e ser livre correm lado a lado.

