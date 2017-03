Alunos de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo visitam a Record TV

A Record TV recebeu nesta semana a visita dos alunos do curso de comunicação social da Polícia Militar de São Paulo. Guiados pela assessoria da diretoria nacional institucional, conheceram os bastidores e parte das equipes responsáveis por algumas áreas da emissora. recebeu nesta semana a visita dos alunos do curso de comunicação social da Polícia Militar de São Paulo. Guiados pela assessoria da diretoria nacional institucional, conheceram os bastidores e parte das equipes responsáveis por algumas áreas da emissora.

Os oficiais que em breve poderão exercer o trabalho de Relacionamento com a Mídia, Propaganda e Publicidade e Administração de Comunicação Social, tiveram a oportunidade de entender a dinâmica do Portal R7 e redações do jornalismo, acompanhar gravações nos estúdios e encontrar com os apresentadores, Adriana Araújo, Reinaldo Gottino, Fábio Porchat e Marcelo Rezende.

Segundo, a CComSoc (Coordenadoria de Comunicação Social da PM) essa aproximação tem auxiliado no fortalecimento do interesse dos discentes pela área.