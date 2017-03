Dancing Brasil estreia dia 03 de abril com apresentação e performances de Xuxa Meneghel

Tem novidade na programação da Record TV: Dancing Brasil, , o reality de dança que é sucesso no mundo inteiro chega pela primeira vez ao país e estreia no dia 3 de abril. O formato é do original Dancing with the stars, da BBC Worldwide, que já foi vendido para 53 países de todos os continentes. Um verdadeiro show de dança apresentado por Xuxa Meneghel.

A cada noite, 14 estrelas, que formam dupla com técnicos experientes, precisam mostrar criatividade e dedicação para continuarem na competição. Além de comandar todo o espetáculo, Xuxa também fará performances de dança ao longo do programa. Empolgada, ela comenta suas expectativas.

— O resultado vai ficar bem legal. Acho que esse vai ser o grande diferencial: um programa ao vivo, com tom de festa, algo que nunca fiz.

A temporada, com 13 episódios, será exibida nas noites de segunda-feira, ao vivo, logo após o Jornal da Record. Sérgio Marone será repórter do programa e ficará responsável por acompanhar os bastidores, fazer entrevistas com os participantes e ainda interagir nas redes sociais.

O time fixo de jurados é composto por Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, todos com grande experiência em dança, coreografia e espetáculos.

O grande desafio desse formato é que cada casal dançará um ritmo diferente por episódio. Eles vão precisar de disciplina, fôlego e muita concentração para encarar um desafio diferente cada noite, ao vivo, para todo o Brasil. As estrelas são personalidades do mundo artístico, esportivo e da música.

Um cenário grandioso de quase mil m² se transformará em uma verdadeira pista de dança, todo em clima de gala, e inspirado no formato da atração. Uma plateia de 400 pessoas vai acompanhar de perto as performances. Exaustivos ensaios, músicas ao vivo, coreografias exclusivas, um arsenal de iluminação e uma gigantesca pista de dança com projeções e painéis cenográficos de led formam os elementos indispensáveis para o grande espetáculo.

Entusiasmado, o diretor geral do reality, Rodrigo Carelli, fala sobre as expectativas.

— Esse projeto é muito especial porque une duas áreas com que eu sempre trabalhei: musicais e reality shows. É uma grande realização e um grande desafio, além da honra e oportunidade de ter na condução do programa uma pessoa com o carisma, o brilho e a competência da Xuxa, que está muito envolvida e empolgada. Todos nós, equipe, estrelas e técnicos estamos muito empenhados em fazermos um grande sucesso.

O júri de especialistas avaliará cada performance e, principalmente, a evolução e superação das estrelas ao longo de toda a temporada.Os casais menos votados encaram a opinião do público. O telespectador em casa terá o poder de salvar a estrela que ele quer que continue na competição, por meio dos canais oficiais de votação no R7. Quem tiver menos votos, automaticamente, estará fora da disputa.

Na grande final, três casais disputam, por voto popular, o prêmio de R$ 500 mil. O programa vai acompanhar de perto cada dupla, desde os preparativos, ensaios, os depoimentos, até o grande momento da apresentação, a avaliação dos jurados e a reação deles após a performance.

Conheça as estrelas:

TÂNIA ALVES

Atriz, cantora e empresária, 67 anos

Nasceu no Rio de Janeiro

Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Marcos Vedovetto

Como atriz participou de várias peças de teatro cantando, dançando e interpretando, como os musicais A Ópera do Malandro, Viva o Cordão Encarnado, E daí, Isadora?, Tieta do Agreste, o musical, além de peças não musicais como Os Monólogos da Vagina.

Estrelou filmes como Cabaré Mineiro (prêmio Kikito de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado), O Olho Mágico do Amor (prêmio de melhor atriz pela APCA) e Paraíba, Mulher Macho (prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Havana e no Festival Internacional de Cartagena).

Participou de muitos trabalhos na televisão, como Lampião e Maria Bonita, especial Morte e Vida Severina (prêmio Hondas na Espanha e Emmy nos EUA), Órfãos da Terra, as novelas Tititi, Pedra sobre Pedra, O Clone na TV Globo, Pantanal e Mandacaru na TV Manchete, Marcas da Paixão e Essas Mulheres na Record TV.

Como cantora, realizou inúmeros shows no Brasil e no exterior, gravou mais de 20 CDs e também uma coleção só de boleros. Atualmente, Tania Alves viaja com seus shows Alma Latina, Bossas e Boleros, A Era de Ouro da Rádio e Todos os Forrós, além de participar do show buarquiano Palavra de Mulher. Sua biografia Tania Maria Bonita Alves faz parte da coleção Aplauso, lançada pela Imprensa Oficial, editora do Governo do Estado de São Paulo.

JULIANA SILVEIRA

Atriz, 37 anos

Nasceu em Santos (SP)

Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Weskley Faustino

Iniciou a carreira na TV como assistente de palco da apresentadora Angélica, e estreou como atriz em 1997, no seriado Brava Gente, da Rede Globo. O primeiro papel de destaque veio em 2002, quando viveu a protagonista da nona temporada de Malhação. Em 2005, a atriz interpretou Flor, a cantora de Floribella, da Band. Atuou como a protagonista Carolina em Chamas da Vida (2008), Balacobaco, em 2012, e Vitória (2014), na qual interpretou a primeira antagonista de sua carreira.

No teatro, participou de Férias de Verão, Teen Lover – Confissões Masculinas, Cinderela e Floribella: o musical.

Em 2015, Juliana explorou um lado mais independente da profissão e se dedicou à produção de um curta de terror para a internet, junto com amigos.

Em seu último trabalho na TV, a atriz integrou o elenco da novela bíblica A Terra Prometida, com a personagem Kalési, rainha de Jericó.

MIKA (Micael Borges)

Cantor e Ator, 28 anos

Nasceu no Rio de Janeiro

No programa, fará par com a bailarina profissional Bárbara Guerra

Depois do sucesso como ator, Mika se consolida cada vez mais como fenômeno musical. Nascido no Vidigal, no Rio de Janeiro, o artista possui entre seus trabalhos de destaque o de protagonista da novela Malhação da Rede Globo e Rebeldes da Record TV, o qual lhe rendeu os prêmios de Melhor Ator e de Artista Masculino Revelação.

Sua nova música Quero seu amor já configura entre os principais hits do verão, somando mais de meio milhão de streamings e inaugura a parceria com a Warner Music Brasil.

BIANCA RINALDI

Atriz, 42 anos

Nasceu em São Paulo

Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Tutu Morasi

Com 25 anos de carreira profissional, Bianca Rinaldi acumulou grandes trabalhos ao longo da sua jornada. Fez parte do ícone da televisão brasileira, o Xou da Xuxa, aos 15 anos de idade, como a Paquita Xiquita Bibi, na TV Globo.

Daí em diante, iniciou sua trajetória como atriz. Em 1997, atuou na terceira temporada de Malhação. Posteriormente, no SBT, em 2001, atuou em Chiquititas. Depois protagonizou a novela Pícara Sonhadora e, em 2002, Pequena Travessa. Em 2004, consolidou sua posição de protagonista na Record TV ao interpretar Isaura, em A Escrava Isaura. Na emissora ainda fez Prova do Amor (2005), Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008), Ribeirão do Tempo (2010), O Madeireiro (2012) e José do Egito (2013).

Ainda na Record TV, Bianca Rinaldi apresentou os programas Ressoar (2005) e Extreme Makeover Social (2012).

Em 2013, voltou para a TV Globo na novela Em Família. Participou do Super Chef Celebridades 2015, quadro de culinária do programa Mais Você.

Em março de 2016, interpretou Maria no espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. Atualmente está em cartaz na peça Nove em Ponto em SP.

SHEILA MELLO

Atriz e bailarina, 38 anos

Nasceu em São Paulo

Mora em São Paulo

No programa, fará par com o bailarino profissional Marcelo Vasquez

Sheila Mello se formou em Ballet Clássico ainda criança e cursou dança moderna no Teatro Municipal de São Paulo.

Antes de se tornar conhecida através da dança, trabalhou numa franquia de fast-food e foi frentista de posto de gasolina. Fez parte do corpo de baile de uma casa de shows em São Paulo, mas o reconhecimento nacional aconteceu quando participou do concurso para escolher uma nova dançarina para o grupo É o Tchan, em 1998, no qual foi campeã. Após sua saída do grupo em 2003, formou-se em artes cênicas pela escola de teatro Célia Helena e interpretou obras de Naun Alves de Souza, Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna e Ronaldo Ciambrone.

Fez parte do elenco de Alfaville, filme premiado no Festival de Gramado, além de novelas e seriados televisivos.

Formou-se em Bionergética pelo IABSP em 2016. Atualmente é sócia de uma produtora artística e continua atuando em campanhas publicitárias por todo o país.

LEO MIGGIORIN

Ator, 35 anos

Nasceu em Barbacena (MG)

Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Dani de Lova

Leo Miggiorin é ator e cantor. Ele se formou em psicologia, montou sua própria clínica em São Paulo e exerceu a profissão por um tempo. Mas, meses depois, no entanto, desistiu da carreira, para dedicar-se exclusivamente à TV, ao teatro e ao cinema.

A atuação é o que ele gosta de fazer, desde que fez o segundo grau técnico em Artes Cênicas. Seu rosto ficou conhecido do público ao atuar na minissérie Presença de Anita, em 2001, como Zezinho, um adolescente tímido e apaixonado pela protagonista. A partir daí, não parou mais e viveu diversos papeis nos palcos, em filmes, novelas e séries. Na Record TV, integrou o elenco da novela bíblica A Terra Prometida. Atualmente, está em cartaz com o espetáculo Memórias de um gigolô.

MAYTÊ PIRAGIBE

Atriz, 33 anos

Nasceu no Rio de Janeiro

Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Paulo Victor

Com apenas quatro anos, começou sua carreira profissional no Rio de Janeiro e, aos sete, teve a certeza de que queria ser artista, trabalhando em diversos comerciais em Salvador – BA, onde viveu boa parte da infância. De volta ao Rio, aos 13 anos, fez Teatro Tablado, publicidade e testes para novelas. Com 17 anos, iniciou a faculdade de Artes Cênicas, cursos de canto, música, dublagem, danças, workshops com diretores e companhias de teatro e, logo em seguida, integrou o elenco de apoio de Malhação (2001) e estreou sua primeira peça profissional O Dia Em Que John Lennon Morreu.

Foi apresentadora do TV Globinho por dois anos. Integrou o elenco das novelas O Beijo do Vampiro(2002) e Como Uma Onda (2004). Participou, também, das produções globais Carga Pesada (2003) e Cidade dos Homens (2005).

Em 2006, aconteceu a virada da sua carreira. Sua primeira novela na Record TV foi Cidadão Brasileiro. Antes de terminar a trama, foi escalada para sua primeira protagonista na TV em Vidas Opostas. Protagonizou Mutantes e Promessas de Amor (2008/2009). Esteve no ar na série José do Egito. Participou da primeira fase da novela Pecado Mortal. Em 2014, atuou na novela Vitoria. Maytê esteve no elenco de A Terra Prometida como uma vilã. A atriz tem um canal no youtube dentro do Acelere do R7, sobre lifestyle, tutorial de maquiagem, fashion movie e bastidores da vida da atriz. Nesse ano, completa 30 anos de carreira e 11 anos na Record TV.

GUILHERME

Cantor há 20 anos da dupla sertaneja que faz com o irmão Santiago, 47 anos

Nasceu em Goiânia

Mora em Porto Alegre

No programa, fará par com a bailarina profissional Alê Brandini

Quando sobem ao palco, a dupla Guilherme & Santiago tem repertório para um show de quase duas horas de canções conhecidas em suas vozes. A começar por Do outro lado da cidade, Mentira de amor, Azul, Som e Imagem, Chovendo Estrelas, Perdi você, Franguinho na panela, Magia e Mistério, Alô, meu povo, E pra sempre te amar, Porque brigamos, até as mais recentes, que elevaram os cantores a um patamar de mais de 180 shows realizados por ano! São 18 álbuns, 6 DVDs e muitos quilômetros rodados na bagagem.

Como apresentadores do programa Terra Nativa na Band por dois anos, receberam grandes ícones da música e apresentaram novos cantores que se firmaram no mercado nacional. Esbanjando talento e carisma, Guilherme e o irmão Santiago se consolidaram entre os principais artistas sertanejos da atualidade.

FABÍOLA GADELHA (rabo de arraia)

Jornalista, 37 anos

Nasceu em Manaus (AM)

Mora em São Paulo

No programa, fará par com o bailarino profissional Bruno Kimura

Repórter policial há 17 anos, sempre foi diferente na forma de entrevistar os criminosos. Por esse jeitinho, chamou a atenção da Record TV nacional. Foi o apresentador Marcelo Rezende que colocou o apelido de rabo de arraia.

Em Manaus, sempre atuou em reportagens perigosíssimas ao ponto de ser escoltada todo tempo por conta das ameaças. Depois das participações ao vivo de Manaus, foi chamada para apresentar o Cidade Alerta aos sábados e substituir Marcelo nas férias. Hoje, além de reportagens policiais e de dividir as apresentações do Cidade Alerta no sábado, a rabo de arraia participa de vários programas de entretenimento da rede.

TONY SALLES

Cantor da Banda Parangolé, 36 anos

Nasceu em Salvador (BA)

Mora em Lauro de Freitas-BA

No programa, fará par com a bailarina profissional Bruna Rocha

Criado no subúrbio ferroviário de Salvador, começou a cantar aos 12 anos profissionalmente em uma banda chamada Pintas de Pagode. Teve uma infância difícil por ter sido criado apenas pela mãe, mas, apesar das dificuldades, sempre alimentava o sonho de cantar um dia. Vivia cantando e tocando nas panelas da mãe, e não imaginava que chegaria tão longe nesse mundo da música. Teve passagem por bandas que o destacaram no cenário musical baiano, como Cafuné, É o Tchan, e agora ele integra o Parangolé há 3 anos. Tony Salles gravou hits como Tchuco no Tchaco, sucesso no verão em 2015, Devagarinho sucesso gravado com participação de Nicole Bahls e Mc Delano em 2016, e agora Sarra na Pista Novinha, uma das músicas mais tocadas do Verão 2017.

JADE BARBOSA

Ginasta, 25 anos

Nasceu no Rio de Janeiro

Mora no Rio de Janeiro

No programa, fará par com o bailarino profissional Lucas Teodoro

Atleta do Flamengo e da seleção Brasileira de Ginastica Artística. Jade tem no currículo diversos títulos internacionais. Cinco finais olímpicas (2008 e 2016). Duas medalhas em campeonatos Mundiais de ginástica artística. Única ginasta com medalhas em mais de um campeonato mundial. Diversas medalhas em Copas do mundo e Jogos Pan Americanos.

RICHARLYSON

Atleta profissional de futebol, 34 anos

Nasceu em Natal (RN)

Mora em Bauru (SP)

No programa, fará par com a bailarina profissional Camila Moretti

Profissional desde os 16 anos. Jogou cinco anos pelo São Paulo Futebol Clube, quatro anos no Clube Atlético Mineiro e pela Seleção Brasileira em 2008. Possui títulos de campeão mundial em 2005 pelo São Paulo, tricampeão brasileiro pelo São Paulo (2006, 2007 e 2008), e campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013.

DALTON RANGEL

Chef de cozinha, 29 anos

Nasceu em Niterói (RJ)

Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Érica Martinez

Percorreu o mundo em busca de novas experiências e trabalhos. Realizou imersões gastronômicas pela Itália, fez cursos na Tailândia e representou o país em Feiras e Festivais gastronômicos na Europa. Considerado um dos chefs mais sexys do Brasil, Dalton Rangel é consultor gastronômico no programa Hoje em Dia (Record TV), apresentador do Homens Gourmet (Fox Life) e sócio na empresa Supergourmet.

MC GUI

Cantor, 18 anos

Nasceu em São Paulo

Mora em São Paulo

No programa, fará par com a bailarina profissional Bella Fernandes

Fenômeno do funk paulista, MC Gui é hoje um dos ícones do segmento do funk ostentação, que atrai uma legião de fãs por todo o país. Conhecido como Justin Bieber do funk, criou uma nova vertente para o ritmo paulista, pois as letras de suas músicas não fazem apologia à violência, drogas ou sexo. Nascido em um bairro da zona leste de São Paulo, ele se preocupa muito com as questões sociais e participa de shows beneficentes.

Seus clipes superam a marca de 100 milhões de visualizações no youtube e seus perfis nas redes sociais possuem cerca de 4,7 milhões de seguidores no Instagram e 11 milhões no Facebook. Tem sua própria grife, a GSTYLE, que comercializa trajes e acessórios que o MC usa no dia-a-dia e nos shows. Com apenas 3 anos de carreira, recentemente, foi contratado pela Universal Music e seu primeiro DVD gravado contou com participações especiais de amigos como Buchecha, Nego Blue, MC Coringa, Mc Kapela.

Os jurados

FERNANDA CHAMMA

Coreógrafa e Diretora artística, 52 anos

Nasceu em São Paulo /Mora em São Paulo - SP

Formada em Ballet Clássico com especialização nas áreas de Jazz Dance e Musical Theatre.

Diretora artística da Only Broadway e dos Estúdios Broadway, coreografa shows, espetáculos, eventos e comerciais de televisão e ministra workshops por todo o país. Foi jurada da Dança dos Famosos do Domingão do Faustão e coreógrafa de novelas, minisséries e espetáculos da emissora.

Dirigiu e coreografou diversos musicais no eixo Rio-São Paulo, entre eles: Hairspray, A Gaiola das Loucas, Aladdin, Alô Dolly, Looney Tunes, Memórias de um Gigolô, Antes Tarde do que Nunca, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, entre outros.

Em parceria com Jarry Zacks (USA), foi diretora e coreógrafa residente do musical A Família Addams no Brasil e na Argentina e diretora e coreógrafa residente do musical Mudança de Hábito no Brasil. Conquistou o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Coreógrafa de Teatro Musical de 2016.

PAULO GOULART FILHO

Ator, diretor, coreógrafo e ex-bailarino, 52 anos

Nasceu em Curitiba

Mora no Rio de Janeiro e em São Paulo

Iniciou seus estudos de Dança Clássica, Moderna, Jazz e Contemporânea nos anos 80 no Curso de Educação Física da Faculdade de Educação e Cultura de São Caetano do Sul com o professor Edson Claro e ingressou como bailarino em sua primeira Cia. de dança na Faculdade, participando de festivais. Seguiu seus estudos nos diversos estilos de dança fazendo aulas com professores renomados na área.

Estreou profissionalmente em 1985 na casa de Espetáculos Palladium. Integrou as Cias de Dança Jazz Company, Lumiar, Cia. Ismale Guiser, F.A.R. 15, OMSTRAB e Balé da Cidade de São Paulo, onde trabalhou com diversos coreógrafos. Também atuou em muitos espetáculos musicais como Cabaret, Não Fuja da Raia, Bixiga, o Musical na Contra Mão, Chaplin, o Musical. A partir dos anos 2000 iniciou seu trabalho independente de teatro e dança com os espetáculos, X Y, a verdadeira diferença entre os sexos, Amor por Nelson e O Cavalo na Montanha.

Atualmente se dedica à carreira de ator, onde utiliza todo seu repertório de bailarino para compor seus personagens através da fisicalidade e consciência corporal, ferramentas fundamentais para exercer seu trabalho.

JAIME ARÔXA

Bailarino, dançarino, coreógrafo, professor e empresário, 55 anos

Nasceu em Recife (PE)

Mora no Rio de Janeiro

É o criador de uma metodologia própria de ensino da Dança de Salão onde a mesma é tratada como expressão dos sentimentos do dançarino pelo movimento, a respeito de si próprio e da busca de um conhecimento maior sobre o outro. Em 1986, montou sua própria escola, o Centro de Dança Jaime Arôxa, pela qual já passaram mais de 30 mil alunos. Até hoje, já formou mais de 100 professores de dança de salão e continua gerando novos profissionais em todo o Brasil.

Além de professor, trabalha como coreógrafo. Já atuou em peças, filmes, novelas e shows. Realizou mais de 50 trabalhos coreográficos nas mais diversas mídias das artes cênicas, incluindo comissões de frente em diversas Escolas de Samba.

Estudou salsa em Cuba e Costa Rica, fez intercâmbio na Escola Nacional de Cuba e Dança de Competição em vários países da Europa. Estuda tango há mais de dez anos na Argentina. Introduziu a Lambada no Rio de Janeiro em 1989. Estudou Jazz com Enid Sauer e Ballet Clássico com Jean Marie.

Desenvolveu amplo conhecimento teatral com trabalhos feitos para diretores importantes como: Mauro Rasi, Domingos Oliveira, Amir Haddad, Moacyr Góes, Paulo Betti, Henrique Dias, entre outros. Foi pioneiro, idealizou, dirigiu e coreografou espetáculos de Dança de Salão e outros eventos populares nesse segmento.

O Dancing Brasil vai ao ar às segundas-feiras, ao vivo, logo após o Jornal da Record, com apresentação de Xuxa Meneghel, produção da Endemol Shine Brasil e direção geral de Rodrigo Carelli. Você não pode perder!