Presidente da Record TV participa da posse de Alexandre de Moraes, novo ministro do STF

Delegado diretor do DEINTER-3, João Osinski Júnior, Julio Guebert, delegado-geral adjunto, desembargador do TJSP, Roberto Maia, Nico Gonçalves, diretor do DECADE, Emydgio Machado Neto, diretor do DEIC, e Zacarias Pagnanelli estão na foto

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, e o diretor nacional institucional, Zacarias Pagnanelli, participaram da solenidade de posse do novo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na tarde desta quarta-feira (22), em Brasília (DF).

Nomeado para ocupar a vaga aberta em decorrência da morte do ministro Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo ocorrido em 19 de janeiro deste ano, Moraes passará a integrar a Primeira Turma do Tribunal, a qual também pertencem os ministros, Marco Aurélio (presidente), Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.

Moraes foi ministro de Estado da Justiça, ocupou cargos no governo de São Paulo como o de secretário estadual de Segurança Pública e o de secretário municipal de Transportes, atuou como advogado, consultor jurídico e promotor de Justiça em São Paulo e também foi membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2005 e 2007.

A cerimônia reuniu aproximadamente 1500 pessoas, entre autoridades dos Três Poderes da República, representantes de entidades, familiares e amigos do empossado.

Roberto Veloso, presidente da AJUFE, Zacarias Pagnanelli e Jayme de Oliveira Neto, presidente da AMB, estão na foto