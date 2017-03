Record TV estreia NoveLive: live no Facebook que comenta a semana das novelas da emissora

A partir desta sexta-feira (24), o público poderá acompanhar o NoveLive, live no Facebook que comenta as novelas da emissora, em especial a inédita O Rico e Lázaro.

Quem participa dessas transmissões é o próprio elenco da trama. Em edições especiais, autores e produção também ganharão voz para falar sobre os melhores capítulos da semana.

A transmissão, que acontece direto dos estúdios da Record TV no Rio de Janeiro, vai ao ar na página da Record TV no Facebook, que tem mais de 9 milhões de curtidas. Ganha também repercussão em outras páginas da emissora e seu grupo – como a página do Portal R7, que possui mais de 13 milhões de curtidas.

A ação é inédita no Brasil e mira exemplos de programas americanos como o show Talking Dead, que debate na TV o episódio da semana do seriado The Walking Dead, e o Talking Bad, que debatia semanalmente os episódios do seriado Breaking Bad.

As íntegras do NoveLive também são disponibilizadas no canal da Record TV no YouTube. Lá, é possível acompanhar um pouquinho dos bastidores de O Rico e Lázaro, em matérias conduzidas pelo ator Fernando Sampaio, o Matias da trama.

Os convidados desta semana são alguns dos atores do elenco teen de O Rico e Lázaro: Letícia Pedro, Julia Maggessi e Matheus Costa.

O NoveLive acontece após o Cidade Alerta, às 19h40, sempre às sextas-feiras. Fique ligado na programação online da Record TV!