Record TV, SBT e RedeTV! retiram sinal da TV fechada

A partir do dia 29 de março, quando o sinal analógico será desligado em São Paulo, as emissoras Record TV, SBT e RedeTV! deixarão de exibir suas programações nas operadoras NET, Claro, Embratel, Sky, Vivo e Oi. A Simba Content, empresa formada pelas emissoras Record TV, SBT e RedeTV!, apenas quer que as operadoras de TV paga utilizem o mesmo método pela exibição de seus sinais digitais que vem sendo praticado com outras emissoras — internacionais e algumas nacionais. Até hoje, o conteúdo dos três canais (Record TV, SBT e Rede TV!) nunca foi remunerado pelas operadoras de canal a cabo.

Como as operadoras não conseguem chegar a uma proposta que remunere de maneira justa as emissoras, os assinantes podem perder grande parte do conteúdo que mais faz sucesso na TV paga. Record TV, SBT e Rede TV! respondem por boa parte da audiência da TV aberta e fechada. A falta de diálogo das operadoras foi preponderante para que a Simba Content respondesse com esta ação. Ela esclarece que está em negociação nesse momento com as operadoras de canal por assinatura e que fará todo o esforço para que o cliente dessas empresas não fique sem o conteúdo das três emissoras.

Vale lembrar que seu conteúdo dos três canais já está disponível para todo o cidadão brasileiro através do sinal digital de forma totalmente gratuita. A hashtag #QueremosContinuarComVC está sendo compartilhada na Internet como forma de conscientizar as operadoras de TV a cabo da necessidade de um acordo com as três emissoras.

Assista ao comunicado da RecordTV, SBT e RedeTV!: