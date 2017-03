Record TV exibe dois grandes sucessos do cinema neste sábado (25)

Neste sábado (25), a Record TV traz para a sua tela dois filmes que prometem risadas e muita emoção para o seu fim de semana. No Cine Aventura, as 15h30, Billy Madison - Um Herdeiro Bobalhão tem sua última chance de provar que é uma criança crescida. À noite, baseado em uma história real, VIPs relata o drama de um homem com problemas de identidade. É no Super Tela, a partir das 23h15. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Billy Madison – Um Herdeiro Bobalhão

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: Billy Madison (Adam Sandler) é uma criança de vinte e oito anos que só pensa em beber cerveja, ver revistas masculinas e fazer piadas bobas com seus tolos amigos. Mas Brian Madison (Darren McGavin), seu pai, é um grande empresário da rede hoteleira e está farto de seu filho se comportar como um débil, tanto que está pensando em passar o controle da rede para Eric Gordon (Bradley Whitford), um dos executivos do grupo que abrange 61 mil funcionários.

Mas Brian resolve dar uma última chance para Billy, que sempre passou de ano desde criança pois seu pai pagava para ele passar. Agora Billy terá de refazer os doze graus em 24 semanas e se conseguir terá o controle da empresa do pai. Billy muda seu comportamento e se matricula no jardim de infância, faz novos amigos entre as crianças e sente-se atraído por Veronica Vaughn (Bridgette Wilson), uma bela professora. Mas Eric fará qualquer coisa para atrapalhar o sucesso de Billy.

Super Tela

Vips

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Sinopse: Marcelo (Wagner Moura) não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que assuma a dos outros. Isto faz com que passe a ter diversos nomes, nos mais variados meios.

Sonhando em ser um piloto de avião como o pai, aplica seguidos golpes e se envolve em inúmeras aventuras. Uma dos mais conhecidas é quando finge ser Henrique Constantino, filho do dono da companhia aérea Gol, durante um Carnaval no Recife. Inspirado na história real de Marcelo Nascimento da Rocha.

