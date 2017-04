Record TV apresenta dois filmes que vão sacudir o seu fim de semana

A Record TV preparou dois filmes especiais para este final de semana. No Cine Aventura deste sábado (1°), você confere as aventuras dos Pequenos Guerreiros, a partir das 15h30. À noite, a emoção fica por conta do Repo Men – O Resgate de Órgãos, na Super Tela, às 23h15.

Saiba outros detalhes!

Cine Aventura

Pequenos Guerreiros

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Sinopse: Globotech é um grande conglomerado que, entre outras atividades, faz armas para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Decidida a investir em outros ramos, ela compra a Heartland, uma fábrica de brinquedos. Gil Mars (Denis Leary), o presidente geral, quer que os designers façam brinquedos mais realistas, que tenham praticamente vida própria e usem bateria de lítio, para nunca precisarem de pilhas.

Depois de três meses, os brinquedos estão prontos e o resultado são figuras de ferozes soldados — o Comando Elite —, que foi programado para destruir os Gorgonóides, alienígenas que não oferecem nenhum perigo. Joe (Dick Miller), um entregador da Heartland, deixa alguns destes brinquedos na pequena loja de Stuart Abernathy (Kevin Dunn), que está indo à falência. À noite, o Comando Elite sai de suas caixas e recebe ordem do seu líder, Chip Hazard, para atacar os Gorgonóides e os humanos.

Super Tela

Repo Men – O Resgate de Órgãos

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: Em um futuro próximo, a sociedade utiliza com frequência os serviços da empresa The Union, que fornece sofisticados e caros órgãos mecânicos para seres humanos. Caso o comprador não honre a dívida, a empresa envia em seu encalço os coletores, que têm por função recolher o órgão vendido, seja ele qual for.

Remy (Jude Law) é um dos melhores coletores na ativa, até sofrer um ataque cardíaco ao realizar um serviço. Ele é submetido a uma cirurgia, onde lhe é transplantado um dos corações fabricados pela The Union. Só que, em consequência do ocorrido, Remy não pode mais continuar exercendo seu trabalho. Sem ter como pagar a dívida, ele se une ao colega Jake (Forest Whitaker) para escapar da perseguição da empresa onde trabalhou.

Fique ligado na programação da Record TV!