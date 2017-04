Entre em outra dimensão com R.I.P.D. – Agentes Do Além na Record TV

A sua noite de terça-feira (4) é na Record TV. A partir das 22h45, você confere no Cine Record Especial o filme R.I.P.D. - Agentes Do Além, com Jeff Bridges e Ryan Reynolds. Saiba mais!

R.I.P.D. - Agentes Do Além

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Sinopse: Nick Walker (Ryan Reynolds) é um policial que morreu há pouco tempo. Para sua surpresa, sua alma foi enviada para o Departamento Descanse em Paz, uma espécie de agência que trabalha às escondidas na Terra.

Devido à sua experiência, Nick é enviado de volta à Terra para trabalhar ao lado do veterano Roy Pulsipher (Jeff Bridges). Juntos, eles precisam encontrar o assassino de Nick.

