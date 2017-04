Record TV exibe A Paixão de Cristo nesta terça (11)

O filme, dirigido por Mel Gibson, é baseado no Novo Testamento

No Cine Record Especial desta terça-feira (11) você confere como foram as últimas 12 horas de vida de Jesus. A Paixão de Cristo será exibido na tela da Record TV a partir das 22h45. Veja mais sobre o filme:

A Paixão de Cristo

Gênero: Histórico/ Biografia/ Drama

Classificação: 14 anos

Sinopse: As últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré (James Caviezel). No meio da noite, Jesus é traído por Judas (Luca Lionello) e é preso por soldados no Monte das Oliveiras, sob o comando de religiosos hebreus, que eram liderados por Caifás (Matti Sbraglia).

Após ser severamente espancado pelos seus captores, Jesus é entregue para o governador romano na Judéia, Poncio Pilatos (Hristo Shopov), pois só ele poderia ordenar a pena de morte para Jesus. Pilatos não entende o que aquele homem possa ter feito de tão horrível para pedirem a pena máxima e eram os hebreus que pediam isto.

Pilatos tenta passar a decisão para Herodes (Luca de Domenicis), governador da Galiléia, pois Jesus era de lá. Herodes também não encontra nada que incrimine Jesus e o assunto volta para Pilatos, que vai perdendo o controle da situação enquanto boa parte da população pede que Jesus seja crucificado.

Tentando acalmar o povo e a província, que detesta, Pilatos vai cedendo sob os olhares incriminadores de Claudia (Claudia Gerini), sua mulher, que considera Jesus um santo.

Não perca!