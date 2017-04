Filme sobre a Páscoa e comédia americana agitam seu sábado (15)

A Record TV traz para a sua casa neste sábado (15) dois filmes imperdíveis. A partir das 15h30, o Cine Aventura exibe Hop - Rebelde sem Páscoa. Na Super Tela, às 23h30, você confere a comédia americana Eu Queria Ter a Sua Vida.

Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Hop - Rebelde sem Páscoa

Classificação: Livre

Gênero: Animação

Sinopse: Junior (Russell Brand) é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai (Hugh Laurie) deseja que ele dê continuidade à tradição de tornar-se o Coelho da Páscoa, seguida há quatro mil anos. Ele tenta convencer o pai de seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos. Desta forma, Junior parte para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro.

Ao chegar, ele é quase atropelado por Fred Lebre (James Marsden), um jovem que tem sido pressionado pela família para que enfim consiga um emprego. Após a surpresa inicial por encontrar um coelho falante, Fred aceita levá-lo até a mansão que está cuidando, enquanto o dono está viajando. Lá, eles se tornam amigos, com Fred ajudando Junior a conseguir espaço no cenário musical. Enquanto isso, o pai de Junior envia as boinas rosas no encalço do filho, sem perceber que uma conspiração está sendo organizada contra si.

Super Tela

Eu Queria Ter a Sua Vida





Classificação: 14 anos

Gênero: Comédia

Sinopse: Dave (Jason Bateman) é casado com Jamie (Leslie Mann), com quem tem três filhos. Cuidar das crianças está inserido em suas atividades rotineiras, que inclui ainda dedicação intensa para a conclusão de uma fusão na empresa onde trabalha, o que pode levá-lo a ser um dos sócios. Mitch (Ryan Reynolds) é solteiro e trabalha como ator, aproveitando o tempo livre para farrear.

Os dois se conhecem de longa data e, após saírem juntos, começam a elogiar a vida do outro. Ao se aliviarem na fonte de um parque, os dois dizem que gostariam de ter a vida do outro e a mágica acontece. Agora, a mente de Dave está no corpo de Mitch e vice-versa. A situação permite que eles conheçam o outro lado da moeda, ao mesmo tempo em que precisam encontrar uma forma para que as vidas de ambos não desandem de vez.

O seu fim de semana é na Record TV!