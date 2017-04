Zacarias Pagnanelli visita a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Zacarias Pagnanelli, diretor nacional institucional da Record TV, esteve com o Secretário da Saúde, David Uip.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo iniciou na segunda-feira, 17 de abril, a vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, para idosos a partir dos 60 anos e trabalhadores dos serviços públicos e privados de saúde de todo o estado.

A Campanha de vacinação desse ano ocorrerá em etapas para o público-alvo que inclui crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos, gestantes e puérperas e professores da rede pública e privada. O objetivo é vacinar 10 milhões de paulistas contra a gripe.

Conforme diretriz do Ministério da Saúde, responsável por encaminhar as doses da vacina para todo o país, a campanha de vacinação contra gripe em 2017 ocorrerá por etapas para o público-alvo, já que as vacinas estão sendo entregues gradativamente para os estados (veja as etapas abaixo).

Além do início da imunização no dia 17 para idosos e profissionais de saúde, a próxima etapa começou nesta segunda-feira, dia 24 de abril, para crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos, gestantes e puérperas e população indígena.

No dia 2 de maio a vacinação se estende para pacientes com comorbidades e doenças crônicas, e a partir do dia 8 de maio para professores da rede pública e privada de ensino. No total, a meta é imunizar cerca de 10 milhões de paulistas, o que corresponde a 80% das 12,6 milhões de pessoas que formam o público-alvo da campanha.

É importante ressaltar que nada impede que o paciente de um grupo que teve a etapa de vacinação iniciada, por exemplo no dia 17, tome a vacina nas semanas seguintes em que os novos grupos passaram a recebe-la. As doses estarão disponíveis nos postos de vacinação normalmente, desde que respeitada a data de início para cada grupo.

Neste ano o “Dia D” da campanha de vacinação contra a gripe está marcado para o dia 13 maio e a campanha ocorre até o dia 26, para todo o público-alvo em todo o Estado, e a população contará com mais de 4 mil postos de vacinação, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além de imunizar a população contra a gripe A H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009, as doses irão proteger a população contra os vírus do inverno de 2017, A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane.

Conforme preconiza o Ministério da Saúde, somente casos de gripe grave, caracterizados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente do tipo, são de notificação obrigatória no Brasil. Neste ano, até o mês de março, foram notificados 121 casos de SRAG no Estado de São Paulo atribuíveis ao vírus Influenza, deste total, 59 relacionados ao A (H3N2) e um total de 14 óbitos, sendo 7 relacionados a H3N2.

Etapas Campanha de Vacinação Contra Gripe 2017

• Etapa 1: a partir do dia 10 de abril: trabalhadores de saúde dos hospitais.

• Etapa 2: a partir do dia 17 de abril : trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados e idosos com 60 anos ou mais de idade.

• Etapa 3: a partir do dia 24 de abril: gestantes, puérperas, crianças com pelo menos 6 meses e menores de 5 anos e indígenas.

• Etapa 4: a partir do 2 de maio: pacientes com comorbidades e doenças crônicas.

• Etapa 5: a partir do dia 8 de maio: professores da rede pública e privada e todos os outros grupos anteriores.

• Dia 13 de maio - Dia “D”