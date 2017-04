Embaixador da Coreia do Sul visita Record TV

O embaixador da República da Coreia do Sul, Jeong Gwan Lee, fez uma visita institucional à Record TV nesta terça-feira (25) e foi recebido pelo Presidente, Luiz Cláudio Costa, e pelo Vice-Presidente Administrativo e Presidente da Record Internacional, Marcelo Cardoso.

A Coreia tem o comércio exterior como destaque em sua economia, o que representa mais de 80 % do PIB anual do país, e recentemente tem investido em parcerias amplas de cooperação econômica com os países do BRICs, ASEAN e as Américas do Sul e Central.

Na área da educação, o país produz, a cada ano, mais de cem mil graduados de universidades e faculdades nas áreas de ciências naturais e engenharia.