Embaixador do Catar faz visita institucional à Record TV

O embaixador do Catar, Mohammed Al-Hayki fez uma visita institucional à Record TV e convidou a equipe do Jornal da Record e o apresentador Fábio Porchat para conhecerem o país e fazer matérias sobre a economia, turismo e curiosidades.

Um dos países mais ricos do mundo, graças às reservas de petróleo e gás, o Catar tem entre suas belezas, o "Mar Interior" ou Khor Al Adaid, uma reserva natural reconhecida pela UNESCO com seu próprio ecossistema, um dos poucos lugares no mundo onde o mar invade profundamente o coração do deserto. Inacessível por estrada, esta tranquila extensão de água só pode ser alcançada através das dunas.

Na capital Doha, o mercado Souq Waqif conta com um labirinto de lojas repletas de variedade de produtos do Oriente Médio, especiarias e iguarias sazonais para perfumes, joias, roupas e artesanato.

Recepcionado pelo diretor nacional institucional, Zacarias Pagnanelli e assessoria, Mohammed esteve nos estúdios e redações.