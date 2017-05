Inferno no Faroeste e As Apimentadas – Mandando Ver são exibidos neste sábado (6)

O seu sábado (6) vai ser animado na Record TV. A partir das 15h15, As Apimentadas vão mandar ver no Cine Aventura. À noite, a diversão é garantida com o Inferno no Faroeste, a partir das 23h30, na Super Tela. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

As Apimentadas – Mandando Ver

Com audiodescrição

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Sinopse: A jovem Whittier (Anne Judson-Yager) decide retomar os tempos de líder de torcida e junta-se com sua amiga Monica (Faune A. Chambers) à equipe oficial da Universidade de Stinger.

As duas esbarram na esnobe e mandona capitã Tina (Bree Turner) e resolvem criar seu próprio grupo de meninas, reunindo todas as estudantes excluídas.

Super Tela

Inferno No Faroeste

Com audiodescrição

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Sinopse: O Oeste americano pertence a homens cruéis. Quando a temida gangue Blackwater invade uma pequena cidade mineradora, seu líder, Guerrero Hernandez (Danny Trejo), é assassinado a sangue frio por seus próprios companheiros.

No purgatório, ele é condenado a passar a eternidade no inferno, mas o diabo em pessoa (Mickey Rourke) lhe faz uma proposta: se ele conseguir lhe entregar as almas dos seis membros da sua antiga gangue, além de ter o gosto da vingança, Guerrero poderá escapar da maldição e voltar ao mundo dos vivos para sempre.

Para isso, ele tem um prazo, e conforme o tempo vai passando, o ex-líder da gangue luta brutalmente para salvar a própria vida e vingar sua morte.