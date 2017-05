Em visita institucional, Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV, recebe o presidente da Anamatra

No início desta semana, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, recebeu o presidente eleito da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA), Guilherme Guimarães Feliciano, e o desembargador Hélcio Dantas Lobo Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em visita institucional.

O encontro entre os três teve como objetivo efetivar, pessoalmente, o convite para a posse dos novos dirigentes da entidade que vai acontecer em Brasília, na próxima quarta-feira (31).

Nos estúdios de gravação, os magistrados estiveram com o apresentador Rodrigo Faro, durante a gravação do seu programa A Hora do Faro. Na ocasião, o diretor nacional da instituição, Zacarias Pagnanelli, acompanhou a visita.