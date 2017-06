André Dias e André Ferreira assumem novas posições na superintendência e diretoria da Record TV

A Record TV informa que o executivo André Dias assume, nesta quarta-feira (31), a Superintendência Institucional da empresa. Ele é jornalista e tem uma trajetória de mais de 20 anos na emissora, com passagens por vários Estados e empresas do grupo.

Por dez anos, atuou na Record Produções Gravações e na Record News. Desde 2010, esteve à frente da Diretoria Nacional de Afiliadas, em São Paulo.

André Ferreira será o novo Diretor Nacional de Afiliadas da Record TV. Ele é administrador de empresas com pós-graduação em Gestão de Pessoas. Ingressou no Grupo Record em 1999 como Diretor Financeiro da Record Rio. Depois, passou a atuar em emissoras do grupo em Santa Catarina, Pará e Bahia como Diretor Executivo.

Entre 2009 e 2010, voltou ao Rio de Janeiro, desta vez como Diretor Administrativo. Em 2010, assumiu a Diretoria Administrativa Financeira da RICTV Record Paraná, onde permaneceu por sete anos.