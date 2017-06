Turma do curso de comunicação social da Polícia Militar visita Record TV

Os alunos do curso de especialização profissional do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar visitaram a Record TV.

A turma de oficiais da capital e grande São Paulo e dos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, puderam conhecer um pouco do dia a dia da Record TV, os desafios enfrentados pelos profissionais da área e os bastidores das gravações do Programa do Porchat, Balanço Geral SP, Legendários e Link News, guiados pela assessoria da diretoria nacional institucional.

O curso teve como missão capacitar os profissionais a estreitarem os laços com a imprensa e sociedade, dentro do princípio da transparência da administração pública.