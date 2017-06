Beethoven 5 e O Procurado tomam conta da tela da Record TV neste sábado (03)

Fique ligado nos filmes do Cine Aventura e da Super Tela

Neste sábado (03), a Record TV traz dois grandes sucessos para animar o seu fim de semana.

O Cine Aventura exibe a Comédia Beethoven 5, a partir das 15h15. À noite, a partir das 23h30, a Super Tela fica agitada com O Procurado, estrelado pelos astros James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Beethoven 5

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Após ser "convidada a se retirar" de sua colônia de férias e como os pais em Malibu uma garota de 12 anos, Sara Newton (Daveigh Chase), vai até Quicksilver, uma pequena cidade, para ficar com Freddy Kablinski (Dave Thomas), seu tio. Sara vai com Beethoven, seu gigantesco cão São Bernardo, e crê que terá as férias mais tediosas da sua vida.

Freddy tem um jeito de ser nada convencional, assim como vários moradores da cidade, mas isto não a chateia de forma nenhuma. O que vai movimentar mesmo esta férias é Beethoven ter achado uma nota de 1920, que provavelmente foi roubada por Moe (Rodman Fendler) e Rita Selig (Tina Illman), um casal de ladrões que supostamente morreu quando o carro deles caiu no rio.

Como muitos acreditam que todo o dinheiro roubado por Moe e Rita está na região, uma caça ao tesouro tem início e sai do controle quando alguns dos moradores estão dispostos a fazer qualquer coisa para achar o dinheiro.

Super Tela

O Procurado

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: Wesley Gibson (James McAvoy) tem 25 anos e detesta sua vida. Ele segue o caminho de seu pai e entra para a Fraternidade, uma liga de assassinos treinados para executar as ordens do destino, cujo lema é "matar um, salvar mil".

Logo ele se torna o preferido da Fraternidade, o que faz com que se sinta bem consigo mesmo. Porém a situação muda quando ele percebe que seus parceiros não têm interesses tão nobres quanto aparentavam.

O seu fim de semana é na Record TV!