A Record TV acaba de conquistar o prêmio empresarial Top de Marketing da ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil - na categoria Comunicação, pelo lançamento da nova Logomarca da Empresa.

A premiação acontece no próximo dia 21, em um jantar oferecido pela ADVB. No dia 22, os resultados serão divulgados em um caderno especial no Jornal Folha de S. Paulo.