Conheça a playlist Aberturas de Novelas no Spotify

As músicas que embalam os casais e as cenas mais emocionantes das novelas da Record TV também podem estar no seu celular e computador.

No perfil da Record TV no Spotify, as canções das tramas estão disponibilizadas em uma playlist especial. Desde as músicas de abertura até os hits que nos emocionam com os protagonistas podem ser ouvidas.

Entre os grandes sucessos estão músicas de Caetano Veloso, Kid Abelha e Ivete Sangalo.

A página também disponibiliza aos internautas as playlists do Programa da Sabrina, Legendários, Hora do Faro e Hoje em Dia, além de outras atrações da emissora.

Siga o perfil da Record TV no Spotify, através desse link, e divirta-se!