Nany McPhee, e Esquadrão Sem Limites tomam conta da Record TV neste sábado (17)

Neste sábado (10), a Record TV vai animar o seu final de semana com dois filmes de sucesso.

A partir das 15h15, o CineAventura exibe a comédia Nany McPhee - A Babá Encantada. À noite, a SuperTela agita a TV com o filme Esquadrão Sem Limites, a partir das 23h30. Saiba mais sobre os filmes:

Cine Aventura

Nany McPhee - A Babá Encantada

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Sinopse: Cedric Brown (Colin Firth) tem 7 filhos: Simon (Thomas Sangster), Tora (Eliza Bennett), Eric (Raphael Coleman), Lily (Jennifer Rae Daykin), Christianna (Holly Gibbs) e a bebê Aggy, que podem ser consideradas as crianças mais malcriadas do planeta. A mãe deles morreu há um ano e a tia Adelaide (Angela Lansbury), que ajuda Cedric complementando seu salário na funerária em que trabalha, ameaça cortar a pensão caso ele não se case dentro de um mês.

Cedric não quer contar a verdade aos filhos, pois teme que caso se afunde em dívidas perca a guarda deles e não quer deixá-los preocupados. Porém, quando eles descobrem que em breve terão uma madrasta, pioram ainda mais de comportamento como protesto por achar que o pai não gosta mais deles.

Após forçarem o pedido de demissão da 17ª babá, Cedric mais uma vez ouve a sugestão de que contrate a babá McPhee (Emma Thompson). O problema é que ele não tem a menor idéia de como encontrá-la. Até que, numa noite qualquer, ela de repente surge à porta da casa. Após aceitar o emprego, a babá McPhee fica decidida a pôr os garotos na linha, fazendo com que eles provem um pouco do seu próprio remédio.

Super Tela

Esquadrão Sem Limites

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Sinopse: A história do lendário detetive Jack Regan (Ray Winstone) e seu fiel parceiro George Carter (Ben Drew), combatentes do crime em Londres, que não têm medo de quebrar as regras da lei.

Com o aparecimento de uma impiedosa gangue e o reaparecimento de um velho inimigo, Regan e sua equipe terão de agir tal qual seus oponentes, ou seja, sem limites.

