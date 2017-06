Jornalismo da Record TV Goiás é primeiro e terceiro lugar no Prêmio Detran de Jornalismo 2017

O telejornalismo da Record TV Goiás saiu duplamente premiado na entrega da sexta edição do Prêmio Detran de Jornalismo, entregue na noite do dia 25 de abril. Segundo a organização, o concurso busca incentivar através da mídia o debate e a divulgação de informações sobre a importância do respeito à legislação de trânsito e, especialmente, à vida, contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro.

Com a matéria “Civilidade do Trânsito”, o repórter Paulo Henrique dos Santos levou o primeiro lugar na categoria telejornalismo. Já o VT “Trânsito, respeito é bom e preserva a vida”, conduzido pela repórter e apresentadora Fernanda Arcanjo ficou em terceiro lugar no concurso.

Os dois repórteres dividem a premiação com os cinegrafistas, Juscelino Noleto, Douglas Lopes e com os editores de imagem e multimídia Cléber Lopes, Marcos Viner e Miguelângelo Carvalho.