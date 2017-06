No mês de maio Cidade Alerta Rio bate recorde de share, pico e média do ano

O jornalístico Cidade Alerta Rio, atualmente apresentado por Ernani Alves, bateu vários recordes no mês de maio. No dia 15, bateu 16 pontos de pico. No dia 17, foi a vez do programa ter o maior share de 2017: 19%. Já no dia 19, o jornalístico teve a maior média do ano, 13%.

O programa Cidade Alerta Net também tem alcançado ótimas médias no Rio de Janeiro. Apresentado por Luiz Bacci no dia 17 de maio, o jornalístico teve 16% de share e no dia 19, a maior média de audiência do programa em 2017: 9%.