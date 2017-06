Record TV Goiás realiza Blitz Digital sobre canal digital da emissora

Em contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico, a Record TV Goiás promove uma verdadeira blitz pelas ruas de Goiânia para divulgação de seu canal digital, o 4.1.

Na capital, a transmissão analógica foi desligada no dia 21 de junho e muitas pessoas ainda têm dúvidas de como poderão assistir aos seus canais preferidos a partir desta data. Foi buscando esclarecer esse público que a emissora optou por uma ação inédita dentro da campanha de desligamento do sinal analógico, a Blitz Digital.

Durante os meses de abril e maio, um caminhão vitrine circulou pelas ruas da cidade para ação de divulgação do sinal digital da Record TV Goiás.

O caminhão estacionou em locais estratégicos e contou sempre com a participação de um integrante do jornalismo da emissora, além de técnicos da área operacional, que deram dicas e esclareceram dúvidas sobre a nova tecnologia que garantirá maior qualidade de som e imagem nas telas.

As pessoas foram convidadas a se sentarem em uma verdadeira sala de TV montada no caminhão vitrine e aí recebem todas as orientações. Também foram disponibilizadas placas divertidas alusivas ao sinal digital para fotografias.

No primeiro dia da ação, a Blitz Digital, que aconteceu na Praça do Bandeirante, centro da capital, contou com a participação do personagem Zé Golinho, do quadro de humor “Riso Geral” que é exibido diariamente dentro do programa Balanço Geral.Nos demais dias, apresentadores e repórteres da emissora se revezaram nas ações.