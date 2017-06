Record TV Itapoan realiza ação em shopping da cidade sobre TV Digital

Com o objetivo de orientar os telespectadores sobre como obter o sinal digital, a Record TV Itapoan realizou, desde 19 de abril, uma ação uma ação itinerante nos shoppings de Salvador com demonstração na prática de como instalar e obter o sinal digital em diferentes aparelhos de televisão.

A ação, que já aconteceu no Salvador Norte Shopping, Shopping Center Lapa e Shopping da Bahia conta com o apoio de uma equipe técnica durante todo o dia no stand, esclarecendo as dúvidas e orientando sobre a forma de obter o sinal digital da Record TV Itapoan, canal 5.1.