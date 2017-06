Record TV Paraíba realiza semana da família com programação especial

A família é considerada a unidade básica da sociedade. É o vínculo afetivo mais valorizado. E dentro dessa realidade e valorização que a TV Correio afiliada Record TV na Paraíba, vem somar esse conceito que já faz parte da sua gestão para celebrar o Dia Internacional da Família. Data comemorada no dia 15 de maio com o objetivo de aumentar o grau de consciência e de reflexão sobre todos os temas que rodeiam a família, como também fomentar os laços familiares.

E é por acreditar que em família tudo fica melhor, que ao longo da semana, de 15 à 21 de maio, foram realizadas ações e destaques diários em nossa a nossa programação. O encerramento aconteceu no dia 21 de maio, com o Domingo da Família no Parque da Lagoa, onde foi realizado uma manhã de atividades: café da manhã, serviços e atendimentos de saúde, aula de dança, show, recreação infantil, passeio ciclístico aberto ao público, sorteio de brindes e ação social, onde a população foi convidada a doar alimentos não perecíveis para ajudar famílias carentes. Todos os apresentadores, repórteres e influenciadores estavam presentes com seus familiares. A TV Correio já é conhecida popularmente como "Família Correio", e é esse conceito que estamos trazendo para a prática e vivência de todos os paraibanos. #CrescendoComVocê